Hina Bhatti wordt voorzitter gemeenteraad Oostende

Juiste vrouw voor de job

“De ideale voorzitter moet de gave van het woord hebben, beschikken over een dosis ervaring en moet rechtlijnig en consequent zijn. Hina heeft deze kwaliteiten en dus zag de fractie in haar de ideale opvolger voor Bart Tommelein. Over het feit dat Hina een vlotte spreker is, bestaat geen twijfel. Ondertussen zetelt ze al ruim 4 jaar in de Oostendse gemeenteraad": stelt fractieleider Sabine Friederichs.

Voor en van Oostende

“Ik ben vereerd de gemeenteraad van mijn stad te mogen voorzitten. Voor mij komt het er op aan om, net als mijn voorgangers Bart Tommelein en Sabine Friederichs, een voorzitter te zijn voor iedereen. Het is mijn taak de vergadering volgens de regels te laten verlopen. Ik ben nogal rechtlijnig en ben ervan overtuigd dat dit in deze functie een troef is”: aldus Bhatti.

Ik ben hier geboren en getogen en heb etnisch andere roots. Dat geeft mij de kans om, als een echte” Ostensche”, met een ruimere blik naar heel wat maatschappelijke vraagstukken te kijken. Ik zal me vanuit mijn nieuwe taak nog meer inzetten om bruggen te slaan tussen alle Oostendenaars. Mijn hart klopt voor Oostende. Ik zie deze functie dan ook als een hele eer’”: besluit Hina Bhatti.