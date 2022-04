Hinder actie: "65% van alle busritten rijdt uit; bij Kusttram 35%"

In West-Vlaanderen wordt 65% van de busritten gereden. Dat zegt vervoersmaatschappij De Lijn over de impact van de vakbondsactie in onze provincie. Voor de Kusttram wordt meer hinder verwacht.

De Lijn waarschuwt voor hinder op vandaag door de nationale vakbondsactie. Volgens de openbare vervoersmaatschappij zullen vandaag in Vlaanderen zes op de tien ritten rijden.

Op provinciaal vlak zijn er wel enkele verschillen. Zo verwacht De Lijn het meeste hinder in Oost-Vlaanderen en Antwerpen, waar in beide provincies slechts 55 procent van de ritten zullen rijden. Hierna volgt Vlaams-Brabant met 60 procent van het vervoer dat wel rijdt. In West-Vlaanderen gaat het om 65 procent en in Limburg tenslotte zullen zeven op de tien voertuigen rijden.

Meer loon

De drie vakbonden ABVV, ACV en ACLVB protesteren vrijdag in Brussel voor de herziening van de loonnormwet van 1996. Naast de actie in Brussel wordt er die dag ook gemobiliseerd om 11.55 uur op het Gentse Kramersplein en om 9.30 uur op het Operaplein in Antwerpen.

"Impact groot voor Kusttram"

De meeste hinder zal zich vooral voordoen in en rond de steden Gent en Antwerpen. Ook de impact op de Kusttram zal groot zijn, ongeveer 35 procent van alle ritten rijdt.