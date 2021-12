Hinder bij De Lijn door nationale actiedag

Bij De Lijn is er maandagochtend hinder door de nationale actiedag van de drie vakbonden.

De socialistische vakbond ABVV en de christelijke vakbond ACV houden een manifestatie in Brussel, de liberale ACLVB richt zich meer op lokale acties. Met de actiedag protesteren de bonden tegen de loonnormwet van 1996 en tegen wat ze de "beknotting" van de syndicale vrijheden noemen.

In Vlaanderen rijden, zoals verwacht, goed zes op de tien bussen en trams. Het is de tweede keer dat het systeem "van de continuïteit van de dienstverlening", een alternatieve dienstverlening, toegepast wordt bij De Lijn. Op www.delijn.be/alternatievedienstverlening en www.geschrapteritten.be kunnen reizigers terecht voor de laatste stand van zaken over hun rit.

Bij de NMBS zijn er geen problemen: een groot deel van de betogers komt met de trein naar de hoofdstad. Door de impact van de vierde golf van het coronavirus moet de spoorwegmaatschappij vanaf vandaag/maandag wel elke dag goed 120 ritten schrappen, kondigde het bedrijf eerder al aan. ABVV en ACV blazen om 10.30 uur verzamelen aan het Noordstation.