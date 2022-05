Hinder bij openbaar vervoer: zo voelen we de stakingsdagen

Door de actie van de vakbonden wordt hinder verwacht op het openbaar vervoer, in de zorgsector en bij de dienstverlening van de lokale overheden. Hoe groot de hinder zal zijn is moeilijk te voorspellen.

Waarom actie? "Personeel op tandvlees"

Rik Cappelle, algemeen secretaris van vakbond ACOD West-Vlaanderen: "We houden een nationale stakingsdag omdat we voelen dat de regeringen opnieuw willen besparen in de openbare diensten, denk aan zorg, onderwijs, openbaar vervoer. Terwijl we in de coronacrisis hebben gezien hoe belangrijk die zorg en dat onderwijs zijn. Ze zouden net meer moeten investeren in die sectoren."

“Het personeel zit op hun tandvlees, zeker nu ze zien dat hun harde werk van in de coronaperiode niet beloond wordt, maar net afgestraft wordt met besparingen. We houden ons hart vast voor als een volgende crisis onze kant op komt. En die zal er komen", zegt Cappelle.

Hoe voelen we de stakingsdagen?

Voor West-Vlaanderen lokaliseert alles zich in Brugge. De vakbonden voeren actie aan het AZ Sint-Jan vanaf 10 uur. Daar willen de vakbonden en het personeel laten zien dat ze het niet eens zijn met de mogelijke fusie met AZ Sint-Lucas. Er is ook een piket aan de gevangenis van Brugge

Op het spoor en voor de bussen zal er ook een impact zijn, maar het is niet zo dat alles plat zal liggen, denken de vakbonden. In heel het land rijdt ongeveer een kwart van de treinen uit. Zo rijdt de IC-trein Oostende - Eupen, enkel tot Leuven. Hoeveel procent van de treinen en bussen in West-Vlaanderen rijdt, is nog niet duidelijk.

Ook bij sommige steden en gemeenten zal de actie voelbaar zijn. Zo waarschuwt stad Oostende voor hinder bij de dienstverlening. "De stakingsdagen kunnen resulteren in een verminderde dienstverlening. Mogelijks is de stad op deze dagen (telefonisch) minder goed bereikbaar en zijn de actiedagen ook voelbaar bij de werking van andere diensten", laat de stad weten.

Volgende stakingen

Ook op 2 juni is er een stakingsdag, die gaat uit van vakbond ACV. Ook dan kan er hinder zijn bij de lokale diensten, laat stad Oostende weten.

De volgende nationale stakingsdag volgt op maandag 20 juni. Verschillende vakbonden zullen dan staken. Er wordt een grote hinder verwacht.