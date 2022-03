Hinder bij werken tussen R8 en A19 in Wevelgem

Dit jaar zal er in totaal op verschillende 42 werven aan onze snelwegen gewerkt worden. Dat alles samen zal goed zijn voor zo'n 81 kilometer nieuw of vernieuwd wegdek, Oosterweel niet meegerekend. De wegenwerken betekenen ook heel wat fileleed. In onze provincie wordt er het meeste hinder verwacht aan de Trompetaansluiting tussen de R8 en A19 in Kortrijk. Zo wordt het verkeer tussen Kortrijk en Ieper omgeleid via de E17 en E403 langs het complex van Aalbeke. De binnen- en buitenring van de R8 worden op hun beurt afwisselend een tijd afgesloten en de op- en afrit Gullegem - Moorsele richting Kortrijk worden een tijd afgesloten. De werken starten deze zomer en zullen er zo’n twee jaar duren.