Hinder door oliespoor in haven Zeebrugge

In de haven van Zeebrugge is er hinder door een oliespoor. De politie vraagt om de buurt te vermijden.

Het gaat om een oliespoor op de N348 ter hoogte van Brugge-Zeehaven richting Zeebrugge. De rijbaan is versperd, meldt de politie.

Op de Alfred Ronsestraat, dat is afrit 19 'Brugge - Zeehaven' van de A11, in de richting Zeebrugge, zorgt het spoor voor flink wat hinder. De opruimwerken gaan verschillende uren in beslag nemen, denkt de politie. Die vraagt dan ook om de regio te vermijden. Er is een lokale omleiding voorzien.

Het verkeer wordt gevraagd om via de N31 naar Zeebrugge te rijden.

Volgens de politie is olie gelekt uit een hydraulische kraan. Een borstelwagen ruimt het spoor op.