Hinder door stiptheidsacties van politie

Tijdens de ochtendspits was er rond de centrumsteden heel wat verkeershinder door vakbondsacties bij de politie. Dat was zo in Zeebrugge, Kortrijk, Oostende, Roeselare en Menen. De actie kon op weinig berip rekenen van de weggebruikers in de file.

Het ging om controleacties op de invalswegen naar de centrumsteden. Het is een initiatief van de politievakbonden die onder meer een loonsverhoging eisen van de federale overheid. De acties gaan elke week door tot er een loonsverhoging komt.

Hinder over de hele provincie

Er was controle aan op de N31 in Zeebrugge. In Oostende was de Ringweg R31 naar Bredene geblokkeerd door een politieactie. In Roeselare was een controleactie op de rijksweg N36. In Kortrijk was er een controle aan de Grote Markt. En in Menen was er een actie aan de LAR-transportzone.