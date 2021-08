Op de Beernemsteenweg in Wingene is vanmiddag een ongeval gebeurd.

Een Poolse vrachtwagenchauffeur die met zijn trekker en oplegger onderweg was, moest rond halftwee uitwijken voor tegenliggers. Het gevaarte raakte van de rijweg af en belandde in de gracht. De bestuurder geraakte niet gewond, maar de lading, zo'n 40 ton dierenvoeding in big bags, moet overgeladen worden. Het verkeer moet er beurtelings doorrijden. Verwacht wordt dat de vrachtwagen rond 19u getakeld zal worden. Dan wordt de rijbaan volledig afgesloten.