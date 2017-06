Hinderlijke werken op komst in centrum Ieper

De drie kruispunten in de Boterstraat, een van de belangrijkstee winkelstraten die uitgeven op de Grote Markt, worden heraangelegd. Die van de de Boterstraat met de Tempelstraat, met de Lange Meersstraat en met de Sint-Niklaasstraat. Deze werken zullen terzelfdertijd gebeuren. Het is de bedoeling de kleine kasseitjes, die loskomen door het verkeer, te vervangen door uitgewassen beton. Ook de parkeerstroken zullen heraangelegd worden. Vermits het beton drie weken moet uitdrogen, zal de Boterstraat vijf weken afgesloten worden. De kostprijs van deze werken wordt geraamd op 221.500 euro.

Rioleringen

De Korte Torhoutstraat krijgt een nieuwe toplaag. De kostprijs van dit werk wordt geraamd op 25.350 euro. En dan zijn er de ingrijpende collectorwerken in het centrum van de stad. Het is de derde fase in dit groot project, waarbij een negental straten tussen de Rijselstraat en de Dehaernestraat aangepakt worden. Het afvalwater zal aangesloten worden via een nieuw aan te leggen DWA-leiding op de collector Ieper Centrum. Dit wordt een werk van lange adem, vermoedelijk ruim een jaar. De kostprijs wordt geraamd op 3,2 miljoen euro. Op aandringen van de oppositie zal het stadsbestuur bewonersvergaderingen organiseren om de betrokken inwoners vooraf in te lichten over deze werken en de voorziene omleidingen.