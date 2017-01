Hiphop academie opent in Kortrijk

In Kortrijk is de eerste hip hop academie open gegaan. Hip hop is een jongerencultuur met rapmuziek, breakdance en graffiti.

In zowat heel Europa zijn al heel wat hip hop centra en nu opent in Kortrijk “De Stroate”, de eerste hip hop academie van het land de deuren, in dit bioscoopcomplex in de Zwevegemstraat. Het moet een bruisend centrum van hip hop cultuur worden de komende maanden. Over 6 maanden moet de jongeren een nieuw onderkomen zoeken, want dan wordt het oud complex gerenoveerd.

De hip hop academie rekent alvast op de stad om een gelijkaardig pand te kunnen betrekken, want de oude cinema is het ideale decor om hip hop te beleven.