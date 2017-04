De hiphopster is onder meer gekend van hits als Yeah, Turn Down for What en Snap Yo Fingers. In het verleden werkte hij samen met heel wat bekende DJ's waaronder Dimitri Vegas & Like Mike en DJ Snake.

Hype-O-Dream is een muziekfestival dat sinds 2013 wordt georganiseerd op de hippodroom in Waregem. Er komt dit jaar een vijfde podium en de organisatie zal zich laten inspireren door het Venetiaanse carnaval.

