Hippe leibanden, roze jasjes, dit zijn de nieuwste modetrends...voor honden

In Knokke-Heist loopt deze week the fashion Week, en daar blijkt mode niet alleen belangrijk voor mensen die er graag mooi uitzien, maar ook voor viervoeters. Op het Lichttorenplein was er een modeshow voor honden.

The fashion week wil boetieken en merken de kans geven om in Knokke-Heist uit te pakken met de nieuwste modetrends. En inderdaad, er is ook een speciale boetiek voor modebewuste honden: van anti-teekkralenkettingen tot hippe leibanden. Je trouwe hond kan maar best wat meer in de mode zijn... En roze pluche blijkt wel vrij populair.

(lees verder onder de foto)

Baasjes en verkopers zijn ervan overtuigd dat honden het oo zelf fijn vinden. Annouschka Van Damme, baasje: "Ze heeft heel mooie jasjes, én kettinkjes met glinsters. En het moet passen met het vrouwtje."

Sommige van de mannequins hier hebben ook volgers op Instagram. Miss Rippy bijvoorbeeld heeft maar liefst 35.000 volgers. Ook dat is in de mode.

Nog tot zondag kunnen fashionista's in Knokke-Heist heel wat opsteken over waar het heengaat met de mode.