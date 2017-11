Hippe winterbars in West-Vlaanderen: de "places to be"

De winter staat voor de deur. Maar dat betekent niet dat we ons hoeven op te sluiten voor ons haardvuur onder een fleece deken. Ook deze winter komen een aantal pop-up bars tot leven in West-Vlaanderen. We zetten de leukste/meest veelbelovende even op een rijtje!

Bar d’hiver in Wielsbeke

In Wielsbeke opent op 16 november Bar d’hiver, een winterbar in een gigantische iglo. De organisatie is in handen van hetzelfde team dat deze zomer in Desselgem Bar d’été openhield. Over de concrete inrichting van de pop-upbar is nog niets bekend en dat houden de uitbaters ook liever geheim tot op de avond van de opening. De bar is telkens open van donderdag tot en met zondag, en dat tot 13 januari.

Lees meer op de Facebookpagina van Bar d'hiver

Winterbar Vetur in Kortrijk

Ook in Kortrijk open in december aan de Leie een opvallende winterbar, in de vorm van een halve bol. De winterbar kreeg de naam Vetur. De organisatoren haalden hun mosterd bij een hippe bar in Londen en durven op 10.000 bezoekers te mikken. Vetur, IJslands voor winter, willen ruimte maken voor winterbarbecues, brunches, filmavonden of toneelvoorstellingen, maar geen feesten met dj’s. Ze willen een zo breed mogelijk publiek aantrekken en staan open voor leuke samenwerkingen.

De winterbar zal open zijn van (vermoedelijk) 9 december tot eind januari, telkens van donderdag tot en met zondag.

Lees meer op de Facebookpagina van Vetur in Kortrijk

Pata Pata in Middelkerke

"Make it together a winter to remember!", Dat is de openingszin op de Facebookpagina van Pata Pata winterbar in Middelkerke. In de bar willen de uitbaters een après-skisfeer oproepen. Naast bier en frisdrank serveren ze alle winterdrankjes en tapas en beschikken ze over een jenever- en wijnbar. In Pata Pata is er plaats voor zo’n 200 mensen.

Pata Pata is open van eind oktober en gaat door tot 24 februari. Je kan er telkens op vrijdag, zaterdag en zondag terecht.

Lees meer op de Facebookpagina van Pata Pata

Ken jij er nog?

Ontbreken er nog leuke winterbars in ons lijstje? Stuur ons dan zeker een mailtje op redactie@focus-wtv.be!