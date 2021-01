“Goede muren maken goede Buren” is het verhaal over het bouwkundig en sociaal verleden van Brugge na haar middeleeuwse hoogdagen. Brugse historica en lesgever aan de VUB Heidi Deneweth dook in de stadsarchieven van haar stad met het boek als resultaat.

Aan de hand van koopakten en bouwplannen van residenties, buurtwoningen en achterhuizen schetste Heidi Deneweth een beeld van Brugge tussen 1500 en 1800. Het boek is een fijne weerspiegeling over de impact van het buurtleven op het vastgoed en omgekeerd. Het boek is dan ook doorspekt met leuke anekdotes daarover, zoals afspraken tussen buren of hoe men vroeger een bouwprobleem oploste.