Historicus: "Guldensporenslag misschien wel belangrijkste gebeurtenis in West-Europese geschiedenis"

"De Guldensporenslag van 1302 in Kortrijk was misschien wel de belangrijkste gebeurtenis in de West-Europese geschiedenis."

"Het betekent de emancipatie van de gewone burger tegen de heersende orde", dat schrijft Rolf Falter in zijn nieuwe boek “1302, het jaar van de mythe”, dat niet toevallig in Kortrijk is voorgesteld.

"Wat gebeurt in 1302 in Kortrijk, is iets wat al lang broeit. Het gewone volk wil ook iets te zeggen hebben in een maatschappij waar ze totaal niets te zeggen hebben. En slaagt erin om dat waar te maken op het slagveld. Achteraf zijn er nog wel veldslagen geweest, maar de geest die daar uit de fles is, gaat er nooit meer in, ook militair niet", klinkt het.

Maar het belang van 1302 voor West-Europa, kan nauwelijks onderschat worden. Het is de eerste stap naar het bestuurssysteem van vandaag. Dat gebeurde hier, omdat de Vlaamse steden, zoals Brugge, de sterkste economieën waren in West-Europa en misschien wel even machtig als de Franse koning.

Onderzoeker Rolf Falter komt met nieuwe inzichten, die hij de jongste 20 jaar heeft ontwikkeld. En die staan nu gebundeld in het boek dat net verschenen is.