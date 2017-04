Historicus maakt reisgids met Europese frontbestemmingen

Reisgidsen over de Groote Oorlog zijn meestal beperkt tot één front. Maar Korneel De Rynck vertrekt vanaf Nieuwpoort, naar het Italiaanse en Balkanfront en ten slotte het Oostfront. Het gaat om minder voor de hand liggende reisbestemmingen die op een originele manier worden beschreven.

De gids is ideaal voor de reiziger die graag zijn reis zelf plant. Met het kompas of GPS in de hand kom je overal want van iedere plek of bezienswaardigheid die in het boek aan bod komt, staan ook de coördinaten vermeld. De Rynck is een boeiende verteller met oog voor het verhaal dat zich honderd jaar geleden afspeelde, maar ook voor de soms verrassende schoonheid van de plaatsen waar de grootste gruwel plaats vond. Zoals de streek van de rivier Soca in Slovenië. "Daar heb je één van de mooiste landschappen in Europa. Niet zo bekend. Het boek wil dat promoten, maar niet te veel anders wordt het daar te druk. Je vindt daar grotten, tunnels, verroeste wapens, loopgraven, mijnen. Want ook daar is een mijnenoorlog uitgevochten", zegt hij.

"In Europese Velden" is een uitgave van Manteau.