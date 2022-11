Historisch prijsakkoord tussen groentetelers en groenteverwerkers: "we krijgen tot 40% meer voor onze producten"

Er is een prijsakkoord tussen de Vlaamse groentetelers en industriële groenteverwerkers. Na lang onderhandelen liggen de prijzen die landbouwers krijgen voor hun producten vast voor volgend jaar. 't Gaat om een stijging tussen de 20 en 40%.

"Het is de eerste keer in 30 jaar dat er zo'n stijging komt. We zijn dan ook tevreden", weet Luc De Waele van telersvereniging Ingro. Toch zijn al heel wat landbouwers overgeschakeld op het telen van graangewassen, dat brengt meer winst op.

De prijsonderhandelingen tussen Ingro, de coöperatieve van Vlaamse groentetelers en industriële groenteverwerkers verliep traag.

In februari voerden de groenteboeren nog actie. Met de actie wilden ze betere prijzen bekomen. “De frustratie bij onze boeren zit diep", klonk het. De telers kampen met sterk gestegen kosten -onder meer door de hogere prijzen voor energie en kunstmest- en willen die doorgerekend zien bij de afnemer.

