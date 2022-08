Historisch vissershuisje in Blankenberge te koop

Het traditionele vissershuisje van Pé Majutte in het centrum van Blankenberge staat te koop. Het beschermde monument is volgens de eigenaar de oudste visserswoning aan onze kust.

In het kleine bouwwerk woonden verschillende generaties van de vissersfamilie Debruyne, bijgenaamd de Majuttes. De woonkamer en de keuken dateren respectievelijk uit het jaar 1700 en 1800. Op een bepaald moment leefde het gezin met veertien onder één dak. Ze leidden een zwaar leven want de grootste kindersterfte uit de streek deed zich voor in hun Breydelstraat, vlak achter de zeedijk. De visser Pé Majutte was de laatste afstammeling.

Pieter Gadeyne nam het Huisje van Majutte over in 2015 en doopte het om tot een populaire toeristische attractie. Het staat vol met authentieke voorwerpen zoals een Noorse misthoorn. De eigenaar wil de unieke woning doorverkopen, maar hecht er een hoge emotionele waarde aan. “Ik zou heel graag iemand vinden die in dezelfde stijl of met respect voor het huisje er iets mee wil doen”, besluit Gadeyne.