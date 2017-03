Historische figuren palmen Grote Markt Veurne in

Het gaat om een productie van VTM en productiehuis Menuet. Een cast van topacteurs en 80 figuranten in historische kostuums doen eraan mee. Onder hen onder meer Matteo Simoni, Stef Aerts, Tom Van Dyck, Anemone Valcke en Iwein Segers. De tiendelige historische reeks is gebaseerd op de historische roman van Louis Paul Boon en gaat over de struikrover Jan de Lichte, die in het midden van de 18de eeuw opereerde in Aalst en omgeving.

Fotogalerij

We bundelden hier enkele foto's van de opnames in Veurne.