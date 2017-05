Historische kasseien bedekt onder laag asfalt in Lo

Gisteren heeft een aannemer die enkele putjes moest vullen een hele strook kasseien overgoten met asfalt. Voor de burgemeester en de inwoners van het dorp in de Westhoek was het even schrikken. Want het gietasfalt is allesbehalve mooi. Al heeft het ook zijn voordelen. Het is veel comfortabeler om op te rijden en zorgt voor minder lawaaihinder.

Stadsgezicht

Ook het gemeentebestuur wil graag af van de kasseien want die baren veel inwoners kopzorgen. Maar de kasseien zomaar vervangen door asfalt kan niet. De stadskern van Lo is beschermd als stadsgezicht en Onroerend Erfgoed, het agentschap van de Vlaamse Overheid, wil dat de kasseien blijven. Al was er wel een overeenkomst met de gemeente om er tijdelijk, tot de volgende grondige renovatie, asfalt te leggen.

AWV zal de aannemer in gebreke stellen, maar het gietasfalt kan niet verwijderd worden. Pas wanneer Onroerend erfgoed zijn goedkeuring geeft, kunnen het gietasfalt en de onderliggende kasseien opengebroken worden en vervangen worden door een nieuwe, mooie laag asfalt.