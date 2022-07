Hitte goed voor graanoogst

Het graan is dit jaar in elk geval van goeie kwaliteit. De droogte van de voorbije weken was dan toch niet helemaal slecht.

"Doordat dat we een goeie en droge zomer hebben is dat altijd goed voor het afrijpen van het graan. Omdat je dan een hoog hectolitergewicht hebt, dat wil zeggen dat de graaninhoud goed is. Door een slechte zomer vorig jaar, met geregeld regen, was er minder hectolitergewicht. Dus in de afrijpperiode moet je goed weer hebben om een goeie kwaliteit te hebben", klinkt het.

Ook prijsdaling?

Dat een goede graanoogst meteen de prijs van ons brood zal doen dalen, dat valt nog af te wachten. De prijs is al wat gezakt, maar dat heeft vooral te maken met speculatie over nieuwe graanexport vanuit Oekraïne.

Tegen woensdag zal een groot deel van de West-Vlaamse graanoogst al binnengehaald zijn.