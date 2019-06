Hitte houdt Brugse koetspaarden op stal

Paarden en paardenkoetsen rijden vandaag niet uit in Brugge door de hitte en de hoge luchtvochtigheid. Dat zijn de koetsiers in onderling overleg overeengekomen. Ook morgen blijven de dieren op stal.

Gisteren nog kreeg de burgemeester kritiek omdat de dieren in deze tropische temperaturen toch uitreden. Dirk De fauw zei toen dat met de koetsiers duidelijke afspraken zijn gemaakt en dat het politiereglement van Stad Brugge bijzonder streng is wat betreft de rusttijden die door de uitbaters van de koetsen moeten worden gerespecteerd. De paarden mochten toen uitrijden. Maar vandaag is het nog warmer, en is de luchtvochtigheid hoog. Daarom blijven de paarden zeker twee dagen op stal.

"Gisteren verantwoord, vandaag niet"

Mark Wentein, Vzw de Brugse Koetsiers: "Ook de vorige jaren hebben de uitbaters van huurkoetsen preventief en vrijwillig de inzet van hun paarden bij extreme weersomstandigheden gestuurd. Vandaag wordt er in Brugge rond 14 uur een piek van 30° C verwacht. Het is niet alleen de temperatuur die men voor ogen moet houden maar ook de luchtvochtigheid en de wind. De luchtvochtigheid vandaag is merkelijk hoger dan gisteren en is momenteel 69 %. Koppel hieraan nog de gemeten wind en dan bekom je drie objectieve parameters om te bepalen of het verantwoord is te werken of niet. En dat is het vandaag dus niet."

Lees ook: