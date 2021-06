Hitte lokt volk naar kust

De hitte heeft heel wat volk naar de kust gelokt. In Blankenberge zijn er ook al aardig wat mensen in de zee gesprongen om af te koelen. Tussen examens en het werk door hebben veel mensen voor een dagje vakantie in eigen land gekozen.

Officieel is het nog een paar dagen wachten, maar in Blankenberge is het duidelijk nu al zomer. Het water in de Noordzee is ruim 20 graden warm en dat inspireert veel mensen om te zwemmen. Tom Cocle, hoofdredder Blankenberge: " Er is heel veel volk naar de kust afgekomen vandaag. Hier in Blankenberge zitten we met veel volk op het strand. Veel mensen die verzorgd moeten worden en veel verloren gelopen kinderen. ’t Is zeer druk."

Er waren wel geen incidenten of vechtpartijen. Vandaag bleef alles rustig. "Iedereen is in vakantiesfeer. De broeierige temperaturen zitten daar wel voor iets tussen. Het is te warm om moeilijk te doen."