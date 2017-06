Hittebrigade ziet toe op dieren in warme wagens

Deze zomer zullen zogenaamde "Hittebrigades" erop toe zien dat er geen dieren worden vergeten of achtergelaten in geparkeerde voertuigen. Dat is een initiatief van Blauwe Kruis Oostende dat vandaag is voorgesteld.

Jaarlijks verschijnen er nieuwsberichten over achtergelaten kinderen in geparkeerde overhitte wagens. Maar ook dieren worden vaak achtergelaten of vergeten in wagens. Nochtans zijn de gevolgen even gevaarlijk als voor mensen. In een wagen kan de temperatuur al snel oplopen tot 60 graden en meer.

"In haar voortdurende strijd om het welzijn van dieren heeft het Blauwe Kruis in Oostende een "hittebrigade" van dierenvrijwilligers in het leven geroepen. Gesteund door het kabinet van Schepen voor Dierenwelzijn Tom Germontpré en alle medewerkers van de stad Oostende zal deze zomer extra aandacht hieraan worden besteed", aldus voorzitter Fabrice Goffin. De brigade gaat vanaf juli op pad om erop toe te zien dat er geen dieren worden achtergelaten. Indien ze toch een dier aantreffen zullen ze de politie verwittigen. Bij hoogdringendheid zullen ze zelf proberen om inzittenden te bevrijden en de eerste hulp toe te dienen.

Het Blauwe Kruis haalde inspiratie in Groot-Brittannië en Nederland waar de campagnes "Don't cook your dog" en "Stop je hond niet in de oven" al langer lopen. Het Blauwe Kruis hoopt dat na Oostende nog andere gemeenten op de kar zullen springen.