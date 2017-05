Hoe beschermen tegen cyberaanval?

De besmette e-mails die vrijdag de wereld werden rondgestuurd bevatten een link waarmee de lezer het virus binnenhaalt en zo ransomware installeert op de computer.

"Ransomware is een virus dat alle bestanden encrypyeert en om die bestanden te decrypteren is er een sleutel nodigen waar het slachtoffer voor moet betalen. Dat kan over heel serieuze bestanden gaan zoals bedrijfsgegevens of patiëntengegevens in ziekenhuizen. Maar dat kan ook over familiefoto’s gaan", aldus Preben Ver Eecke die laatstejaarsstudent is aan de opleiding Computer & Cyber Crime professional (Howest).

Een groot probleem waar het virus gebruik van maakt is de kwetsbaarheid van veel computersystemen. Heel wat systemen zijn nog niet genoeg beschermd.

Enkele tips die je kan nemen om het risico te beperken:

Regelmatig een backup van je bestanden nemen

Voorzichtig zijn bij het openen van verdachte e-mails

Updaten naar de laatste versie van Windows

Ook het Centrum voor cyberveiligheid raad aan om goed te kijken naar de betrouwbaarheid van e-mails en moedigt ook aan de nodige updates uit te voeren.