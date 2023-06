Hoe een betonnen pad toch gewoon hout lijkt: De Panne wandelt strandpad in

In De Panne wandelen ze vanavond officieel De Planché in: een pad in beton van twee meter breed en anderhalve kilometer lang. Het betonnen pad lijkt wel gemaakt uit hout.

De planché in De Panne heeft zo zijn voordelen: het is makkelijk voor rolstoelen en kinderwagens en je loopt er niet in de schaduw van de appartementen.

Tijdelijke oplossing

Het idee ontstond tijdens corona. Gemeenten moesten het volk spreiden en in De Panne besloten ze om een wandelpad aan te leggen op het strand. "Toen hebben we van die elementen gebruikt die ze gebruiken op festivals, houten vloeren," zegt schepen Wim Janssens. "Dat was goed als tijdelijke oplossing. Niet als permanent pad. om verder te vermijden dat er splinters zijn en slecht onderhoud hebben we gekozen voor een betonmet een mooi houtmotief. Het onderhoud verloopt dan vlot en we hebben dan een duurzaam product."

(lees verder onder de foto)

Toch was het pad voor het betonnen pad niet effen: er kwam een klacht van de vzw Bescherm Bomen en Natuur. Maar de gemeente zette door. Het pad ligt er, de gemeente heeft een vergunning op zak maar er loopt nog een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Blijver

"We verwachten een uitspraak na de zomer," zegt Janssens. "We zien dat positief tegemoet. Als je leest hoe er nu gelezen en gedacht wordt over dit concept van een pad op het strand dat perfect wegneembaar is, geen sporen weglaat en geen impact heeft op de natuur, dan ben ik overtuigd dat dit een blijver wordt."