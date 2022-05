Hoe kan je een beroerte voorkomen? "Vroeg symptomen herkennen en een gezonde levensstijl"

Voor Europese Dag van de Beroerte organiseren studenten verpleegkunde een escape room om symptomen van een beroerte te herkennen. Als je weet wat de symptomen zijn, kan je ook sneller ingrijpen. En dat is belangrijk om blijvende letsels te vermijden.

Medewerkers van elektronicafabrikant Televic doen een teambuilding en leren via raadsels en opdrachten wat de symptomen zijn van een beroerte. Niet onbelangrijk om dit te weten op je werkplek, want een beroerte kan je overal krijgen. "Elke dag lopen 52 Belgen een hersentrombose op. De klonter in een hersenbloedvat zorgt vaak voor blijven klachten", vertelt Peter Vanacker, neuroloog van AZ Groeninge.

"Revalideren voor de rest van je leven"

Ook Conny Labeeuw en Lut Priem hebben zelf een beroerte gehad. Ze hebben twaalf jaar geleden een patiëntengroep opgericht, omdat ze nood hadden aan een plek om die ingrijpende gebeurtenis en de gevolgen ervan te delen met lotgenoten. Ook in Meulebeke was er vandaag een bijeenkomst.

"Mijn fijne motoriek is aangetast. Ik heb opnieuw moeten leren schrijven, maar ik doe nu bijna alles met de computer omdat het gewoon niet meer lukt. Na een beroerte revalideer je voor de rest van je dagen", zegt Conny. Daarom is begeleiding en opvolging erg belangrijk. Maar volgens beroertecoach Anja Lorrez kan een gezond leven al 80 procent van de beroertes voorkomen: "Gezond leven wil zeggen dat we aan de risicofactoren werken: niet roken, minder alcohol drinken, gezonde voeding." Andere risicofactoren zijn overgewicht en diabetes.