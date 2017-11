“Pimp My Lunch Box” is een initiatief van de Christelijke Mutualiteiten Roeselare en Tielt . Het maakt deel uit van de “Week van de Smaak”. Zo willen ze kinderen en hun ouders leren hoe ze een gezonde en evenwichtige lunch kunnen samenstellen.

De CM Roeselare-Tielt grijpt de week van de smaak aan om kinderen te leren proeven van gezonde dingen. Wat kinderen in hun brooddoos meekrijgen naar school, loopt vaak niet over van creativiteit en gezondheid. In een workshop leren kinderen hoe dat beter kan . Ook ouders en grootouders krijgen een uiteenzetting van een diëtiste.