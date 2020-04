Hoe zal dagje aan zee er deze zomer uitzien?

Wat als we deze zomer dan toch naar de kust op vakantie zouden kunnen gaan? Hoe kan dat zo veilig mogelijk verlopen? Het is een denkoefening die elke kustgemeente nu maakt, en dat is ook zo in Blankenberge.

Stadsbestuur en onder meer de stranduitbaters steken de koppen samen, om een mogelijke toestroom van toeristen zoveel mogelijk in goeie banen te kunnen leiden. Dat gaat van eenrichtingsverkeer voor voetgangers op de dijk, tot afgeschermde eilandjes voor gezinnen op het strand.

Alles hangt natuurlijk af van de nationale veiligheidsmaatregelen, maar in Blankenberge proberen ze zich toch al zo goed mogelijk voor te bereiden voor mocht er een versoepeling komen. Benny Herpoel, schepen voor strand Blankenberge: "Vooral de toestroom op de hele mooie dagen wordt een probleem. Verschillende strandbars hebben twee of vier trappen. Ik denk dat we dan best een trap reserveren om naar beneden te komen en een andere om het strand te verlaten."

Rampjaar vermijden

Voor uitbaters van strandbars is de belangrijke paasvakantie al in het water gevallen, en dus hopen ze dat de zomer nog iets kan goedmaken. Anders dreigt een rampjaar. Hoe dan ook wordt afstand houden het nieuwe normaal. Erwin Renders, uitbater strandbar: "We denken eraan om één persoon per tafel le laten komen bestellen, niet met de kindjes erbij. We zouden afstandslijnen trekken aan de bar, met bestelling aan de ene kant, en weggaan aan de andere kant. En handgels voorzien op verschillende plaatsen. We denken een beetje in die richting.

Het zal dus niet de gezellige bar worden met grote groepen die samenzitten, maar eerder gezinnen die apart en gescheiden zijn van andere mensen. Ook éénrichtingsverkeer voor voetgangers is zeker een mogelijkheid. Alle kustgemeenten brengen daarom hun druk bevolkte strandzones en winkelstraten heel precies in kaart. Volgende week woensdag is er overleg tussen alle kustburgemeesters.