Hoe zal Sinksen 2021 er uit zien?

Het is een vraag die heel wat Kortrijkzanen bezig houdt. Nu het slechte nieuws over de Gentse Feesten er is, blijft het opvallend stil rond Sinksen. Er is een plan, maar het is wachten op groen licht. De editie 2021 is gepland in het weekend van 22 mei.

De laatste 'normale' editie van Sinksen dateert van 2019. Ook al viel het weer wat tegen, het was drie dagen lang een groot stadsfeest met zo'n 200.000 bezoekers. Maar net als vorig jaar kan dit volgende maand niet. Dat lijkt alvast uitgesloten.

Driedaags gebeuren?

Toch wil de stad er een driedaags gebeuren van maken met typische ingrediënten als een rommelmarkt, muziek en sinksenloop, maar ook enkele nieuwigheden. De vzw Feesten In Kortrijk en het stadsbestuur werken aan een alternatieve versie, heeft onze redactie vernomen. De lippen blijven evenwel nog stijf op elkaar, want het blijft afwachten wat er coronaveilig mogelijk is / zal zijn.

Vorig jaar was Sinksen nog een volledig virtueel evenement, nu zou het toch voor een stuk anders zijn, maar wel volledig coronaproof. Wim Opbrouck was vorig jaar de centrale figuur bij de virtuele Sinksenfeesten. Dit jaar krijgen alle Kortrijkzanen die deelnemen een hoofdrol. De editie voor het weekend van 22 mei kan tot slot met of zonder open horecazaken, maar het is dus sowieso nog wachten op groen licht. Ook de beslissing van het overlegcomité, overmorgen woensdag, wordt nauwgezet in de gaten gehouden.