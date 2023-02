Hoe ziet het Kortrijks winkelwandelgebied er straks uit?

In het voorontwerp worden de grote lijnen vastgelegd samen met de locaties waarop gefocust zal worden in het definitieve ontwerp en waar de klemtonen komen te liggen. Zo zal er op de kruising van de Lange en de Korte Steenstraat worden ingezet op vergroening van het kruispunt en het creëren van zitgelegenheid en rustpunten.

Aan de kop van de Voorstraat wil Kortrijk dan weer maximaal gaan ontharden en vergroenen. Op de kop van de Veemarkt is het bedoeling om de grote stenen vlakte om te gaan vormen naar een plein op mensenmaat met oog voor sfeervolle verlichting, speelelementen voor de kinderen en dat allemaal omzoomd door een biodiverse groenborder die voor afscheiding zorgt met de straat. (lees verder onder de foto)

Transformatie

De transformatie van de Wijngaardstraat zal vooral gebeuren door het toevoegen van nieuwe verlichtingselementen en gevel- en overstekend groen. De Grote Kring ten slotte, zal sterk vergroend worden door middel van biodiverse plantvakken met struiken en bloemen. Kortrijk voegt enkele bomen toe om het plein voldoende schaduw te bieden in het warme zomerweer. Het plein wordt een ontmoetingsplek met zitgelegenheid en spelprikkels voor alle leeftijden waar kleinschalige evenementen nog steeds kunnen doorgaan.

Axel Weydts, schepen van Openbare Werken: “Kortrijk is altijd een trendsetter geweest als het om aangenaam shoppen gaat. We hadden de eerste autovrije winkelstraat van het land waarna de voetgangerszone stelselmatig werd uitgebreid. Steeds met succes. Nu moeten we een stap verder gaan. Het winkel- wandelgebied is te grijs en te eentonig geworden. Daarom kiezen we resoluut voor vergroening en ontmoeting. Het nieuwe publiek domein moet er nog meer voor zorgen dat mensen in Kortrijk willen zijn én er blijven. “