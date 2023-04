Hoe zit het met de West-Vlaamse luchtkwaliteit? Bekijk hier het overzicht

Uit een nieuw rapport van het Europees Milieuagentschap (EMA) blijkt dat elk jaar ruim 1.200 minderjarigen in Europa sterven door luchtverontreiniging. In het kader van het onderzoek naar luchtverontreiniging is in heel Europa het fijn stof gemeten, ook in onze provincie.

Fijn stof bestaat uit zeer kleine deeltjes die aanwezig zijn in de lucht. Meestal spreken we over PM10 en PM2,5. Dat staat voor deeltjes die kleiner zijn dan 10 of 2,5 micrometer. Doordat ze zo klein zijn kunnen ze diep doordringen in de longen en schadelijk zijn voor de gezondheid.

Lichte stijging

Niet alleen in Europa, maar ook in West-Vlaanderen is het fijn stof gemeten op zeven verschillende plaatsen: Menen, Oostrozebeke, Roeselare, Houtem (deelgemeente van Veurne), Wielsbeke, Zwevegem en Moerkerke (deelgemeente van Damme). Daarbij werd een onderscheid gemaakt tussen fijn stof dat kleiner is dan 10 en 2,5 micrometer.

Uit de resultaten blijkt dat het fijn stof in West-Vlaanderen vorig jaar licht gestegen is in vergelijking met 2021. Bij stofdeeltjes kleiner dan 10 micrometer stijgt de hoeveelheid in alle zeven gemeentes. Voor stofdeeltjes kleiner dan 2,5 micrometer is er nauwelijks een verschil te merken. Alleen in Roeselare en Houtem stijgt de hoeveelheid.

Groot gezondheidsrisico

Hoewel ons land nog tot de betere leerlingen van de klas behoort, moet onze luchtkwaliteit volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beter worden. De jaarlijkse WHO-richtlijn bedraagt namelijk 5 gram fijn stof (kleiner dan 2,5 micrometer) per kubieke meter. Voor fijn stof kleiner dan 10 micrometer bedraagt de jaarlijks richtlijn 15 gram per kubieke meter.

Luchtverontreiniging is nog altijd het grootste gezondheidsrisico voor het milieu in Europa en veroorzaakt hart- en vaatziekten. Dat kan leiden tot gezondheidsproblemen en in het ergste geval tot sterfgevallen.