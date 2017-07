Er viel 3 tot 5 liter in Zuid-West-Vlaanderen. In een brede strook ten noorden daarvan en rond Roeselare viel er 8 liter. In Brugge, de polders en de kust was dat 10 tot 12 liter. Deze cijfers kunnen nog verdubbelen. Het wordt pas geleidelijk aan droog en pas na de middag zijn er opklaringen.