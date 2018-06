Hoeveel kost een gemiddeld appartement aan de kust?

Uit de jaarlijkse notarisbarometer over vastgoed aan de kust blijkt dat een gemiddeld appartement aan de kust €262.441 euro kost. Knokke is het duurst, De Panne het goedkoopst.

Gemiddeld kostte een appartement aan de kust 262.441 EUR in 2017. In de periode 2013-2017 steeg de gemiddelde prijs met +5,6%. Een appartement kostte in 2017 ongeveer 14.000 EUR meer dan in 2013.

De prijs van een appartement aan de kust in 2017 ligt gemiddeld +4,7% hoger dan het gemiddelde van de appartementen in West-Vlaanderen, +19,2% in vergelijking met Vlaanderen en +21,8% in vergelijking met het nationaal niveau.

Verschil per kustgemeente

Wat valt op als we de kustgemeenten met elkaar vergelijken?

De gemiddelde prijs van een appartement schommelt in de kustgemeenten tussen 174.500 EUR en 466.000 EUR.

De goedkoopste appartementen, onder de drempel van 200.000 EUR, bevinden zich in Westende, De Panne en Zeebrugge.

De duurste appartementen bevinden zich in Nieuwpoort, Heist-aan-Zee en Knokke, met prijzen die respectievelijk hoger liggen dan 280.000 EUR, 335.000 EUR en 465.000 EUR.

In De Panne, Koksijde en Nieuwpoort daalde de gemiddelde prijs ten opzichte van 2016: -2,3% tot -6,9%. In de andere kustgemeenten steeg de gemiddelde prijs in het afgelopen jaar: van +0,3% in Zeebrugge tot +17,1% in De Haan.

Op de dijk nog duurder

Gemiddeld kostte een appartement op de dijk 320.429 EUR in 2017. Het gaat om een prijsstijging van +6,6% in vergelijking met 2016. De goedkoopste dijkappartementen bevinden zich in Westende, De Panne en Middelkerke, onder de drempel van 240.000 EUR. De duurste bevinden zich in Heist-aan-Zee, De Haan en Knokke, met gemiddelde prijzen van respectievelijk 361.000 EUR, 393.000 EUR en 652.000 EUR.