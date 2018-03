Hoeveel zonnepaneleninstallaties zijn er in jouw gemeente bijgekomen?

In West-Vlaanderen zijn er in 2017 bijna 9.000 nieuwe installaties voor zonnepanelen gelegd. Bekijk hier hoeveel er in jouw gemeente zijn bijgekomen.

Bekijk hier hoeveel nieuwe zonnepanelen er in jouw gemeente zijn bijgekomen (Excel-bestand)

In 2017 kwamen er in onze provincie 8.989 nieuwe installaties bij, een pak meer dan in 2016 (5.728). Opmerkelijk: vooral in het zuiden van de provincie kwamen er dit jaar veel zonnepaneleninstallaties bij (zie grafiek hieronder) met Brugge (594) en Kortrijk (573) als koplopers in de hele provincie.

"Fantastische inspanningen"

Na de grote terugval in 2013, heeft de Vlaming zonne-energie duidelijk terug in de armen gesloten. "Voor dergelijke cijfers moeten we teruggaan tot in 2012. Een dikke proficiat aan de burgers die fantastische inspanningen leveren voor onze omslag naar hernieuwbare energie", aldus Vlaams minister van Energie Bart Tommelein.