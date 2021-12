In Houtave bij Zuienkerke heeft het gisterenavond rond 20 uur gebrand in een boerderij. Het gebouw liep zware schade op, maar niemand raakte gewond.

Het was een voorbijganger die het vuur opmerkte in de boerderij langs de Langedorpweg in Houtave. Toen de brandweer ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al door het dak van een deel van de hoeve. Het woongedeelte brandde dan ook volledig uit. Op het ogenblik van de brand was niemand in het huis aanwezig.

Tijdens de bluswerken kwamen zowel de huurder als de eigenaar van de hoeve ter plaatse, ze waren beiden zwaar aangeslagen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.