Hoezo? Aangesloten op warmtenet en toch energiefactuur maal 3

De bewoners van de wijk tegenover de verbrandingsoven van Mirom in Roeselare zijn aangesloten op een warmtenet. Hun huizen worden verwarmd met restwarmte die de verbrandingsoven genereert. Maar de bewoners kregen onlangs het bericht dat hun maandelijkse voorschotten drastisch verhoogd worden door de stijgende energieprijzen. Het warmtenet is gekoppeld aan de gasprijs.

Katrien Van Den Eycken, bewoner wijk ‘Licht en Ruimte’: “Een aantal maanden geleden wij van Mirom het bericht gekregen dat onze voorschotten die we maandelijks betalen drastisch omhoog gaan, bijna maal drie. En dat heeft te maken met de koppeling aan de gasprijs. In het verleden is dat nooit een probleem geweest. Een koppeling aan de gasprijs was een garantie voor een faire, stabiele prijs voor beide partijen. Maar de jongste maanden is dat dramatisch veranderd. We maken ons ook wel zorgen hoe vaak dat in de toekomst nog gebeuren? En hoe groot zullen die pieken worden?”

Constructief gesprek

Het warmtenet blijkt dus ook voor een stuk af te hangen van de wereldwijd stijgende energieprijzen. Ook de verbandingsoven moet gas inkopen, voor de opwekking van de warmte.

Maar het warmtenet is hoe dan ook de voorbije jaren voor de bewoners goedkoper gebleken dan alle andere alternatieven. Ook wanneer de gasprijs historisch laag was, konden de bewoners daarvan profiteren. Intussen hebben de bewoners een constructief gesprek gehad met de intercommunale Mirom. Die zegt dat er aan een oplossing gewerkt wordt en dat die binnenkort aan de bewoners voorgesteld zal worden.