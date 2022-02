En dat terwijl ook daar de facturen enorm gestegen zijn. De overheid verlaagt tijdelijk de BTW op elektriciteit van 21 naar 6 procent, en elk gezin krijgt een verwarmingscheque van 100 euro.

Woonzorgencentrum Sint-Jozef in Ruiselede is één van de 10 rusthuizen van woonzorggroep Curando met alles samen een duizendtal bewoners. De groep is voorlopig niet van plan om de hoog oplopende kosten door te rekenen aan de bewoners.