Hoge energieprijzen: sauna's verwachten zich aan koude douche

In West-Vlaanderen zijn er 4 professionele publieke sauna's. Wij gingen de warmte even opzoeken, maar ook de bezorgdheid opmeten, bij Caldare in Torhout. Matthias Cagnie, Sauna en Wellness Caldare Torhout: “Zoals we nu geconfronteerd worden met hoge energieprijzen, dat baart ons uiteraard heel veel zorgen. Veel van onze installaties werken op gas. We zijn daar wel mee bezig. Gelukkig hebben we een vrij goede winter.”

En dat is goed nieuws, want ook Covid was hier een koude douche. Op twee jaar tijd was de sector 12 maanden verplicht gesloten. Nu kan het wel weer met alle veiligheidsvoorzieningen. En mensen vinden vlot de weg terug naar de sauna, maar daar is de volgende crisis al. Ann Bossier, Sauna en Wellness Caldare Torhout: “Wij wachten op onze afrekening in februari. Met een bang hartje wachten wij af. Gelukkig hebben we voor stroom nog een vast contract tot 2023, maar voor gas hebben we een variabel contract en daar maken we ons wel zorgen over.”

Het koppel houdt er de moed in. Ze zijn vooral blij dat er weer publiek opdaagt. Binnenkort komt een expert langs om nog eens te kijken hoe hun saunacomplex nog duurzamer kan. En ook in Roeselare, Kortrijk en Oostende bekijken de saunacomplexen de energieprijzen met argusogen.