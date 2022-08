Hoge energieprijzen: steeds meer textielbedrijven leggen productielijnen stil

Meer en meer textielbedrijven moeten productielijnen stilleggen door de hoge energiekosten. Bij Sioen in Ardooie is dat nu nog niet het geval. Het is afwachten hoelang dat nog duurt.

Toch vreest Sioen voor de komende maanden. "Bij ons zien wij dat de prijzen op minder dan een jaar verviervoudigd zijn. Maar nog erger, als we dat vergelijken met pre-covidtijden zijn de energieprijzen momenteel een tienvoud van wat ze toen waren. Wij moeten maatregelen nemen, het is onmogelijk voor ons om een product te produceren met verlies. Voor een aantal productielijnen en een aantal producten staat de stopzetting zeer dicht", zegt Gertjan Buyck, energie-expert bij Sioen.

"We stevenen af op sluitingen en faillissementen"

Sectorfederatie Fedustria vindt dat het de eigen fout is van Europa. Ze vraagt daarom de overheid om dringend in te grijpen. "Dat is onder andere een maximumprijs opleggen, de CO2-uitstootrechten op nul zetten, en een compensatiemechanisme voor de industrie op gang zetten. Gebeurt dat niet, dan gaat de industrie zwaar lijden en gaan wij welvaartsverlies lijden. Dat betekent dat wij afstevenen op sluitingen en faillissementen in de komende zes maanden", zegt Fa Quix van Fedustria.

Momenteel zijn er nog geen faillissementen in West-Vlaanderen. Maar enkele textielbedrijven sluiten wel al productielijnen, zoals tapijtproducent Balta. Daar beslisten ze vorige maand om de garenafdeling vier weken stil te leggen.

Buitenlandse concurrentie

Andere Europese landen, zoals Frankrijk, Italië en Spanje geven al subsidies aan hun bedrijven om de energiecrisis door te komen. Daardoor dreigt de concurrentie nog groter te worden voor Belgische bedrijven, klinkt het bij Sioen. Tot nu toe heeft België nog geen plannen bekend gemaakt om ook hier subsidies of korting op de energiefactuur te geven.