"Hoger parkeergeld is platte belastingsverhoging"

De oppositiepartij hekelt al langer het parkeerbeleid van de stad. Het verhogen van de tarieven is niets minder dan een platte belastingsverhoging, zegt ze. Het stadsbestuur betwist dat de inkomsten sterk gestegen zijn.

Cijfers worden betwist

In april, mei en juni ontving Oostende zo’n 400.000 euro uit parkeren langs de openbare weg, dat is een stijging met bijna 50%. Voor juli, augustus en september stegen de opbrengsten zelfs met 80%. De stad betwist de cijfers in een mail. Ook in januari, februari en maart stegen de opbrengsten al fors, terwijl de tarieven toen nog niet verhoogd waren. Sinds 2017 zijn er gewoon minder problemen met de meters, de inning verloopt beter en er zijn gewoon meer bezoekers, zegt de stad. Als je bovendien de inkomsten uit de 3 stadsparkings erbij neemt, dan is de opbrengst zelfs lager dan in 2014.

N-VA wil hoe dan ook dat de tarieven opnieuw verlagen. De partij pleit ook voor meer parkings in de stad, zodat er een volwaardig alternatief is voor de dure parkeerplaatsen langs de openbare weg.