De boetes voor wie betrapt wordt tijdens een illegaal lockdownfeestje worden heel wat hoger. Dat zijn de procureurs-generaal in ons land overeengekomen. De politie mag wel geen drones gebruiken om die feesten op te sporen.

Wie als gast zo'n lockdownfeest bijwoont, zal 750 euro moeten betalen, nu is dat nog 250 euro. De organisatoren riskeren een boete van 4.000 in plaats van 750 euro. Minister van justitie Vincent Van Quickenborne uit Kortrijk pleitte voor een verhoging van de boetes. Vorig weekend heeft de politie ook in onze provincie tal van lockdownfeestjes stilgelegd.