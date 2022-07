Hogere kosten: Pittem stelt sporthal uit

De plannen voor de sporthal liggen nochtans klaar, maar toch: “De geraamde kostprijs voor de bouw van de nieuwe sporthal werd al geactualiseerd en steeg van 4 miljoen naar 5 miljoen euro. Op basis van de huidige marktsituatie kan de uiteindelijke kostprijs nog een stuk hoger uitvallen,” zegt Stijn Vandenhende, schepen van sport.

De Vlaamse wetgeving verplicht alle gemeenten om op zes jaar tijd de financiën in balans te brengen, zodat in 2025 een nieuwe legislatuur met een schone lei kan beginnen. “We hakken de knoop nu door omdat we geen hypotheek willen leggen op de toekomst,” zegt burgemeester Ivan Delaere.

Geen belastingsverhoging

De sporthal is trouwens niet het enige geval in de gemeente. De gemeente werkt aan de heraanleg van landelijke wegen, de herinrichting van de Molenakker en een nieuwe groensite in de Gentsemeersweg. Maar Pittem gaat nu eerst bekijken welke financiële ruimte er nog is. Een belastingverhoging komt er in elk geval niet: “We willen een financieel, gezonde gemeente blijven zonder onze inwoners te treffen,” zegt burgemeester Ivan Delaere.