Hogescholen maken zich op voor start academiejaar

De hogescholen trekken vandaag het academiejaar op gang. Ook dit jaar zijn er wat nieuwigheden. Zo mag slechts een beperkt aantal studenten starten aan de opleiding dierengeneeskunde en is er de zogeheten knip in het hoger onderwijs.

Studenten die in dit academiejaar starten, zullen na het tweede jaar geslaagd moeten zijn voor alle vakken uit het eerste jaar, zo niet mogen ze niet naar het derde jaar overgaan. De zogenaamde 'knip' of 'mijlpaal' in het hoger onderwijs is ingevoerd om paal en perk te stellen aan het fenomeen van de "eeuwige student".

Onderwijsinstellingen kunnen afwijken van de harde knip, bijvoorbeeld bij overmacht of in bijzondere individuele omstandigheden. Deliberaties blijven ook mogelijk. Het zijn de instellingen zelf die daarover kunnen oordelen.

Toelatingsexamens en starttoetsen

Nog nieuw is dat dit academiejaar slechts 240 studenten mogen starten met de opleiding dierengeneeskunde. Na de toelatingsexamens in juli zijn die plaatsen ingevuld. Bedoeling daarvan is om het stijgend aantal studenten tegen te gaan.

Wie start aan de opleiding biomedische wetenschappen moet dan weer voor het eerst verplicht een starttoets afleggen. Dat geldt ook voor de studenten aan de lerarenopleiding. Die verplichte starttoets is niet nieuw, maar wel dat wie niet slaagt een verplicht remediëringstraject moet volgen.

De lessen aan de meeste universiteiten starten pas op maandag 25 september.