'Hollandse Nieuwe' komen helemaal niet uit Nederland en zijn ook niet dagvers

De ‘Hollandse Nieuwe’, zoals de maatjes worden genoemd, komen helemaal niet meer uit Nederland. En ze worden ook niet opgevist door Nederlandse of Vlaamse schepen. Maatjes komen uit Denemarken of Noorwegen en zijn ook niet dagvers.

Haring, ooit ook bij ons de silver darling. Een visje dat zich steeds kouder, hoger en Noordelijker laat vangen. Hoe groot de haringvangst bij ons ooit was, moderne haring komt nu uit Scandinavië. Wél zijn het nog de Nederlanders die de maatjesmarkt volledig in handen hebben.

"Eeuwenlang was haring ook bij ons en zeker in Nederland de meest gevangen vis, maar sinds 1977 worden ze in onze Noordzee niet meer gevangen. Geen Belgisch schip dat nog een haring in de netten krijgt, maar misschien verrassend, ook geen Nederlandse vissersboot die nog op haring vist. Alles komt nu uit Noorwegen en Denemarken", klinkt het.

Jaarlijks wordt een half miljoen ton Noordzeeharing gevangen en dat is gigantisch. Maar lang niet alle haringen zijn maatjes. Enkel die haringen die nog net geen kuit of gom vormen, net vóór de zwangerschap, zijn zogenoemde Hollandse Nieuwe.

Verse maatjes van bij ons bestaan niet

Maatjes worden dus allemaal nu gevangen, op 5 weken tijd en daar moet de hele markt het een jaar mee doen. En allemaal in Noord-Europa verwerkt, gepekeld en ingevroren. Verse maatjes van bij ons, of van in Nederland, bestaan dus letterlijk niet.

Grote schepen vangen de haringen met netten van honderden meters. Ze worden niet aan boord getild, maar opgezogen met gigantische waterzuigers. Maatjes zijn dus wild gevangen, duurzaam en streng gecontroleerd, helemaal geen kweekvis én gezond.

Sinds vandaag zijn de eerste maatjes van de nieuwe oogst 2022 ook in het land. Elk jaar is Oostende bij de eerste om de haringdelicatesse met een groots volksfeest te eren en te proeven. Ooit had de stad veel te danken aan haring, maar de komst van de eerste echte zogenoemde Hollandse Nieuwe, blijft een topdag van folklore.