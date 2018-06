Hollandse Nieuwe is op komst

Vandaag komen de nieuwe Hollandse maatjes weer aan in ons land.

In Oostende worden ze vanmiddag met het opleidingsschip "De Broodwinner" aan land gebracht. Gisteren is in Nederland het eerste vaatje traditioneel geveild als aftrap van het nieuwe haringseizoen.

Jaarlijks wordt zo’n 25.000 ton haring gebruikt voor de verwerking tot maatje. Dat zijn 180 miljoen haringen. Daarvan worden er 76 miljoen in Nederland gegeten en de Belgen eten jaarlijks ongeveer 14 miljoen haringen.