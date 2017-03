Homans schrapt subsidies voor vzw Samen Divers

De vzw werkt aan de integratie van nieuwkomers in Oostende en dat voornamelijk rond taal en armoede . Vlaams parlementslid (sp.a) Steve Vandenberghe en gemeenteraadslid Jeroen Soete (sp.a) trekken aan de alarmbel en vragen de minister om op haar beslissing terug te komen. De financiële middelen van de vzw werden midden vorig jaar overgeheveld van het Departement Werk en Sociale Economie naar het Departement Binnenlands Bestuur dat ressorteert onder minister Liesbeth Homans. Van minister Homans kwam de vzw nu enkele weken geleden te weten dat de loonsubsidiëring van de 3 medewerkers eind 2017 wordt stopgezet. Hierdoor komt de werking van de vereniging in het gedrang.

“Dit is een vreemde beslissing want minister Homans en de Vlaams regering verwachten terecht dat nieuwkomers zich zo goed mogelijk integreren in onze maatschappij en onze taal leren", zegt Vlaams parlementslid Steve Vandenberghe uit Bredene. "Anderzijds kiest men ervoor om de werking van een vereniging die onbetwistbaar goed werk levert op dit domein onmogelijk te maken".

De stad Oostende zelf is niet in de mogelijkheid om alle besparingen vanuit Vlaanderen integraal op te vangen. "Oostende zet sterk in op taal- en opleidingsprojecten om de inburgering van nieuwkomers te versterken. De beslissing van minister Homans dreigt het resultaat van deze inspanningen te verzwakken", zegt het Oostendse gemeenteraadslid Jeroen Soete.