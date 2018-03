Homans wil onderzoek naar lessen Arabisch in Gistel

Ze wil ook weten of het in andere gemeenten gebeurt. "Ik verwerp dit initiatief, vanuit al mijn bevoegdheden en vanuit mezelf als persoon", zei ze in het parlement na een vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) uit Brugge.

Taalbad Nederlands

Vrijwilligers, maatschappelijke werkers en politieagenten die in contact komen met nieuwe inwoners kunnen in het Sociaal Huis van Gistel een cursus Arabisch volgen. Het OCMW wil daarmee bij de eerste contacten het ijs breken en vertrouwen wekken. Homans is naast minister van Binnenlands Bestuur ook minister van Inburgering en steunt het initiatief absoluut niet. "Het is niet verenigbaar met onze doelstellingen van integratie", zei ze. "Het is belangrijk dat nieuwkomers vanaf dag één in een taalbad Nederlands worden ondergedompeld. Als er mensen zijn die het Nederlands toch onvoldoende zouden beheersen, zijn er nog altijd andere manieren om daar mee om te gaan. Men kan bijvoorbeeld met pictogrammen werken, ik denk dat dat een veel betere manier is om de integratie te bevorderen."

Gouverneur

Homans geeft West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé daarom opdracht na te gaan wat het doel is van de lessen. De Vlaamse lokale overheden zijn immers verplicht het Nederlands als omgangstaal te hanteren. "Als blijkt dat er een onverenigbaarheid is met de taalwetgeving, zal ik onmiddellijk optreden", aldus de minister. "Misschien gebeurt dit ook bij andere lokale besturen, dus ik heb ook de andere gouverneurs opdracht gegeven te controleren of er overtredingen plaatsvinden." "Ik juich uw antwoord toe", reageerde Sintobin. "Het is belangrijk om te weten of dit ook in andere gemeenten gebeurt."

"Storm in glas water"

Annie Cool, de voorzitter van het OCMW van Gistel (CD&V), is niet erg onder de indruk van de reactie van Vlaams minister Homans omtrent de Arabische lessen die georganiseerd zijn. "Dat is een storm in een glas water", zegt ze.

