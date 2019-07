Hommage aan Paul Delvaux, dromer en dichter

In Koksijde loopt deze zomer een fototentoonstelling over kunstenaar Paul Delvaux.

De foto's zijn van de hand van de Brugse persfotograaf Michel Vanneuville. Hij volgde de meester gedurende zeventien jaar tot aan zijn overlijden. Dat is volgende week trouwens 25 jaar geleden.

Thuiskomen in Veurne

Michel Vanneuville wist als man van de streek het vertrouwen te winnen van de wat introverte kunstenaar. Paul Delvaux ontvluchtte de Brusselse kringen naar Veurne waar hij zich thuis voelde. Maar de wereld had zijn schilderijen ontdekt en zocht hem op in zijn museum in Sint-Idesbald. Zoals de Franse minister van cultuur Jack Lang, de Colombiaanse schilder en beeldhouwer Fernando Botero en Toots Thielemans, om er maar enkele op te noemen. (Lees verder onder de foto)

Dromer en dichter is de ondertitel van de tentoonstelling want de Delvaux beschreef zichzelf als de poëet van het penseel. De tentoonstelling loopt nog tot 18 augustus in de Ster der Zee kapel in Koksijde. Er is ook een Paul Delvaux fietstocht.