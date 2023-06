Hommageconcert Arno: "Hij was bij ons"

In Oostende is het Casino twee keer uitverkocht voor het ‘Arno Hommageconcert’. Op het podium veel bekende artiesten, die allemaal een band hadden met Arno.

Onder meer Stef Kamiel Carlens, Stijn Meuris, Roland, Melanie De Biasio, Patricia Kaas en natuurlijk ex- TC Matic Serge Feys en Jean-Marie Aerts, zijn erbij.

Het publiek, meer dan 2.000 man, veerde recht wanneer ‘Oh La La La’ ingezet werd. Het hommageconcert is een eerbetoon aan het enfant terrible van de Belgische rockscene. Begin 2022 stond Arno hier zelf voor de laatste keer in het casino in Oostende. Het gemis is groot, en Arno blijft ook nu nog mensen beroeren. Gust De Coster, radiopresentator: “Arno was bij ons. Ik voelde dat. Hij zit in ons hart. Hij zit onder ons vel.”

Allemaal emotie

Ook de getoonde beelden van Arno maken de hommage zo aangrijpend, unieke foto’s van fotograaf Danny Willems. Danny Willems: “Het is allemaal emotie. Die beelden, die lopen samen met ons leven. Als ik dingen ontwikkel van vroeger, zie ik zowel mijn leven passeren als zijn leven.”

Peter Hintjens, broer van Arno: “Ze hebben het hier fantastisch gedaan, zeker. Het is moeilijk om Arno echt te interpreteren. Dat gevoel, die sfeer die hij creëert, dat is Arno. En er is er maar één. Er is er maar één, jammer genoeg.” Op het einde van het jaar komt er ook nog een fototentoonstelling en een fotoboek over Arno.